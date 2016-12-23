Владимир Путин: в России никогда не создавалась государственная система допинга

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир путин затронул проблему допинга в российском спорте.

"Допинговой проблемы как таковой в России никогда не создавалось, это невозможно. Будем делать все, чтобы этого никогда не было, - никакой государственной системы допинга и его поддержки. Но у нас, как и у любой страны, проблемы с этим есть, и признавая тесно сотрудничать с МОК, ВАДА и другими организациями. И мы будем это делать.

Надеюсь, что изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях, помогут нам решать эти задачи. Кроме всего прочего, следственный комитет РФ, прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга, и, безусловно, доведут это до логического завершения", - цитирует президента "Спорт-экспресс".