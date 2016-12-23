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Спорт

Экс-чемпион мира по боксу ранил брата и подрался с полицейскими

время публикации: 13:36 | последнее обновление: 13:36 блог версия для печати фото
Экс-чемпион мира по боксу много успел перед арестом: ранил брата, подрался с полицейскими

Экс-чемпион мира по боксу в легком весе по версии IBF Пол Спадафора был арестован полицией после того, как он ранил своего брата и оказал сопротивление стражам закона, сообщает CBS.

Он обвиняется в домашнем насилии, нанесении телесного ущерба и сопротивлении представителям полиции.

Брат боксера, Чарлз Марсико, получил ножевое ранение в верхнюю часть бедра.

Когда к нему подошли полицейские, Пол Спадафора принял боевую стойку и заявил, что "хочет честного боя". Полицейские применили спецсредства.

Пол Спадафора провел на профессиональном ринге 51 бой, в одном проиграл. В 1999-2003 годах он был чемпионом мира. Титульный бой он не проиграл. В июне 2003 года "Питтсбург Кид" оставил пояс вакантным в связи с переходом в следующую весовую категорию.

Выдающийся боксер постоянно имел проблемы с законом. Его арестовывали за стрельбу по подруге (октябрь 2003 года), вождение в нетрезвом виде (сентябрь 2004, сентябрь 2011), хранение наркотиков (декабрь 2004), попытка убийства его подружки Надин Руссо (февраль 2005 - осужден), попытку нападения (апрель 2016).

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