Экс-чемпион мира по боксу ранил брата и подрался с полицейскими

Экс-чемпион мира по боксу в легком весе по версии IBF Пол Спадафора был арестован полицией после того, как он ранил своего брата и оказал сопротивление стражам закона, сообщает CBS.

Он обвиняется в домашнем насилии, нанесении телесного ущерба и сопротивлении представителям полиции.

Брат боксера, Чарлз Марсико, получил ножевое ранение в верхнюю часть бедра.

Когда к нему подошли полицейские, Пол Спадафора принял боевую стойку и заявил, что "хочет честного боя". Полицейские применили спецсредства.

Пол Спадафора провел на профессиональном ринге 51 бой, в одном проиграл. В 1999-2003 годах он был чемпионом мира. Титульный бой он не проиграл. В июне 2003 года "Питтсбург Кид" оставил пояс вакантным в связи с переходом в следующую весовую категорию.

Выдающийся боксер постоянно имел проблемы с законом. Его арестовывали за стрельбу по подруге (октябрь 2003 года), вождение в нетрезвом виде (сентябрь 2004, сентябрь 2011), хранение наркотиков (декабрь 2004), попытка убийства его подружки Надин Руссо (февраль 2005 - осужден), попытку нападения (апрель 2016).