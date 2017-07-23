В финале молодежного чемпионата Европы по баскетболу израильтяне сыграют с греками

В финале молодежного чемпионата по баскетболу (игроки до 20 лет), который проходит на Крите, встретятся сборные Израиля и Греции.

Израильтяне будут в третий раз играть в финале. В 2000 году в Македонии они в финале уступили словенцам 65:66, в 2004 - в Чехии также словенцам 61:66.

Греки накануне разгромили испанцев 77:56.

Финальный матч начнется в 21:15 по иерусалимскому времени.

Матч за третье место. Испания - Франция

Матч за пятое место. Литва - Сербия

Матч за седьмое место. Германия - Исландия

Матч за девятое место. Турция - Украина

Матч за 11-е место. Черногория - Швеция

Матч за 13-е место. Словения - Италия

Матч за 15-е место. Латвия - Чехия