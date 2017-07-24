В финале молодежного чемпионата Европы по баскетболу израильтяне проиграли грекам

В финале молодежного чемпионата Европы по баскетболу (игроки до 20 лет) сборная Израиля проиграла грекам 56:65.

Израильтяне в третий раз играли в финале турнира. В 2000 и 2004 году наша команда проигрывала словенцам.

Команда Одеда Каташа начала матч мощно 5:0, 14:6. Первую четверть гости выиграли 16:9.

Но уже во второй инициативу перехватили хозяева, сократившие отставание 15:16, а затем вырвавшиеся вперед 20:18. После первой половины матча впереди греки 26:23.

Затем хозяева наращивали преимущество 37:25. После 30 минут 48:41. В последней четверти хозяева довели преимущество до двузначного 53:43, 60:48.

Греция: Антониос Кониарис (15 + 6 подборов), Михаил Лоунцис (12), Василис Чаралампопулос (10 + 10 подборов)

Израиль: Йовель Зусман (23 + 7 подборов), Тамир Блатт (10 + 7 передач)

Матч за третье место. Испания - Франция 58:72

Матч за пятое место. Литва - Сербия 86:102

Матч за седьмое место. Германия - Исландия 79:73

Матч за девятое место. Турция - Украина 85:82

Матч за 11-е место. Черногория - Швеция 65:61

Матч за 13-е место. Словения - Италия 52:69

Матч за 15-е место. Латвия - Чехия 77:80