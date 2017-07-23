Линой Ашрам завоевала серебряную медаль Всемирных игр

Израильская гимнастка (художественная гимнастика) Линой Ашрам стала серебряным призером Всемирных игр, которые проходят в Варшаве.
Она заняла второе место в упражнениях с булавами, набрав 16.300 балла.
Чемпионкой стала россиянка Дина Аверина (19.100). Третье место заняла россиянка Арина Аверина (16.300).
Линой Ашрам - двукратный бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2014 года, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года.
В этом сезоне Линой Ашрам стала бронзовым призером этапа Гран-при в Москве (упражнения с булавами).