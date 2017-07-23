Красивый трюк Зе Луиша. Непробиваемый Беленов. "Спартак" не смог победить в Уфе

В матче второго тура чемпионата России столичный "Спартак" в гостях не сумел обыграть "Уфу" 0:0. Это первый матч "красно-белых" под руководством Массимо Карреры, завершившийся нулевой ничьей.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Йокич, Карп (Стоцкий, 80), Пауревич, Обляков, Фатаи (Кротов, 61), Игбун

"Спартак": Ребров, Петкович (Тигиев, 64), Боккетти, Джикия, Комбаров, Промес, Тимофеев (Глушаков, 72), Фернанду, Попов, Бакаев (Мельгарехо, 68), Зе Луиш

Если брать статистику, то у гостей подавляющее и неоспоримое преимущество. Удары 22:8, в створ 13:2. Угловые 5:0. Но чемпионат пока в двух играх довольствовался ничьей.

На 3-й минуте Комбаров сильно пробил. Беленов отразил мяч, летевший под перекладину. На 8-й минуте опасно пробил Зе Луиш. Вратарь мяч поймал. На 18-й минуте Тимофеев мощно пробил метров с 25 - Беленов кулаком отбил мяч.

На 35-й минуте Игбун ушел от опекуна и сильно пробил. Ребров выручил гостей.

На 43-й минуте Промес делает передачу. Зе Луиш эффектно пяткой прокинул мяч, "стряхнув" с себя трех защитников, и мощно бьет в ближний угол. Беленов мяч парировал. На 49-й минуте Зе Луиш бьет головой метров с 3 - Беленов просто чудом сумел спасти ворота.