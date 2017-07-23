Страшное столкновение Соу. "Урал" сенсационно победил московское "Динамо"

В матче второго тура чемпионата России "Урал" в Химках сенсационно победил московское "Динамо" 1:0.

"Урал" впервые с 1993 года победил динамовцев в гостях, и впервые за 24 года уральцы забили "бело-синим" на их поле.

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Соснин, Соу (Сапета, 35), Зотов, Панченко, Ионов (Луценко, 78), Бечирай (Вандерсон, 51)

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Чантурия, 79), Григорьев (Бавин, 86)

По статистике примерное равенство. Удары 9:9, в створ 3:3. По угловым преимущество у хозяев 5:3. В данном случае статистика отражает действительность - игра была примерно равной.

На 31-й минуте произошел неприятный инцидент. Два игрока "Динамо" столкнулись головами. Защитник Себастьян Хольмен смог продолжить игру. Хавбек Самба Соу потерял сознание и был заменен. Врачи смогли привести футболиста в чувство. Его вынесли с поля на носилках.

Официальный сайт "Динамо" сообщил, что у Соу сотрясение мозга.

На 5-й минуте Григорьев вышел один на один, но пробил прямо в Шунина.

Через минуту опасно головой пробил Соу. Мяч прошел рядом со штангой.

На 14-й минуте Григорьев вышел на ударную позицию, но метров с 12 пробил мимо. На 41-й минуте Фидлер опасно исполнил штрафной. Мяч прошел рядом со стойкой ворот.

На 81-й минуте Зотов пробил метров с 23. Годзюр в прыжке отразил мяч.

На 89-й минуте Чантурия навесил от самой бровки поля. Мяч по замысловатой траектории влетел в сетку ворот 0:1.