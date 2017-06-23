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Спорт

Порноактриса предложила игрокам сборной России секс-марафон после победы в Кубке конфедераций

время публикации: 10:21 | последнее обновление: 10:21 блог версия для печати

Российская порноактриса Алина Еременко пообещала заняться сексом со всеми игроками сборной России, если они победят в Кубке конфедераций, сообщает Sports.ru.

"Парни, есть смысл постараться", - заявила порноактриса.

Сборная России сохраняет шансы на выход в полуфинал турнира. Все решится в последнем матче группового турнира - 24 июня против мексиканцев.

В 2015 году Алина Еременко пообещала секс-марафон форварду московского "Динамо" Александру Кокорину, если тот забьет в последних матчах сезона пять мячей. Нападающий выполнить задачу не сумел.

Алина Еременко снималась под псевдонимом Henessy. Она участвовала в 500 "фильмах для взрослых".

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