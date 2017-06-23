В Болгарии прервали матч из-за прогуливавшегося по полю быка

В Софии товарищеский матч, в котором АЕЛ (Лимассол) победил пловдивский "Ботев" 3:1, был прерван из-за появления на поле животных.
Матч проходил на одном из полей комплекса "Царское село".
На поле появился бык, который неспешно прошел от одних ворот к другим, а затем удалился.
Когда бык ушел на поле выбежала собака, похожая на овчарку.
На видео хорошо видно, что за оградой у тренировочного поля пасутся коровы.
На 9-й минуте Авраам вывел киприотов вперед 0:1.
На 61-й минуте счет сравнял Крум Стоянов.
В последние 10 минут отличились бывший форвард "Эйбара" и варшавской "Легии" Микель Арруабаррена и французский форвард Исмаил Сасси.
Видео забавного эпизода можно посмотреть на YouTube.