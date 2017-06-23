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Спорт

В Болгарии прервали матч из-за прогуливавшегося по полю быка

время публикации: 17:38 | последнее обновление: 17:38 блог версия для печати фото
В Болгарии прервали матч из-за прогуливавшегося по полю быка

В Софии товарищеский матч, в котором АЕЛ (Лимассол) победил пловдивский "Ботев" 3:1, был прерван из-за появления на поле животных.

Матч проходил на одном из полей комплекса "Царское село".

На поле появился бык, который неспешно прошел от одних ворот к другим, а затем удалился.

Когда бык ушел на поле выбежала собака, похожая на овчарку.

На видео хорошо видно, что за оградой у тренировочного поля пасутся коровы.

На 9-й минуте Авраам вывел киприотов вперед 0:1.

На 61-й минуте счет сравнял Крум Стоянов.

В последние 10 минут отличились бывший форвард "Эйбара" и варшавской "Легии" Микель Арруабаррена и французский форвард Исмаил Сасси.

Видео забавного эпизода можно посмотреть на YouTube.

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