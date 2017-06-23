Marca: Криштиану Роналду не собирается платить 14.7 миллионов евро

По данным газеты Marca , главная звезда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается идти на досудебную сделку и выплачивать 14.7 миллионов евро штрафа.

Он считает, что невиновен.

Ранее СМИ сообщали, что Криштиану Роналду заплатит 14.8 миллиона евро, чтобы смягчить вердикт суда и избежать тюремного заключения.

Криштиану Роналду даст показания в суде 31 июля.

Напомним, прокуратура Испании обвиняет звезду "Реала" в том, что в период с 2011 по 2014 годы он скрыл от налогообложения около 150 миллионов евро, полученных от коммерческого использования его образа, не уплатив налогов на сумму 14.7 миллионов евро.

Такое обвинение грозит штрафом в 28 миллионов евро и семилетним тюремным заключением.

По сведениям СМИ, юристы клуба советуют Криштиану Роналду разрешить конфликт в досудебном порядке, то есть уплатить 14.7 миллиона евро. Отметим, что ранее в этом году Роналду заплатил 6 миллионов евро, чтобы не доводить дело до суда.