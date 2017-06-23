23 июня 2017 г.
последняя новость: 08:22
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:33 Marca: Криштиану Роналду не собирается платить 14.7 миллионов евро
07:05 Алекс Таюс вернулся из Турции в "Маккаби"
06:40 Неизвестные преступники расстреляли боксера на выходе из спортзала
06:24 Чемпионат Европы: англичане вышли в полуфинал. Действующий чемпион вылетел
23:04 Битва за лидерство завершилась вничью
20:08 Гол в раздевалку. Пенальти по подсказке видеоассистента. Ничья в матче Камерун - Австралия
18:30 Бывший тренер "Маккаби" возглавил "Пахтакор"
18:07 Чемпионат Европы по боксу: одновременный нокдаун в поединке
17:31 Чемпионат Европы по боксу: израильтянин вышел в полуфинал
12:50 Самой красивой волейболисткой Бразилии болельщики признали Камилу Брайт
Спорт

Marca: Криштиану Роналду не собирается платить 14.7 миллионов евро

время публикации: 07:33 | последнее обновление: 07:33 блог версия для печати фото
Marca: Криштиану Роналду не собирается платить 14.7 миллионов евро

По данным газеты Marca , главная звезда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается идти на досудебную сделку и выплачивать 14.7 миллионов евро штрафа.

Он считает, что невиновен.

Ранее СМИ сообщали, что Криштиану Роналду заплатит 14.8 миллиона евро, чтобы смягчить вердикт суда и избежать тюремного заключения.

Криштиану Роналду даст показания в суде 31 июля.

Напомним, прокуратура Испании обвиняет звезду "Реала" в том, что в период с 2011 по 2014 годы он скрыл от налогообложения около 150 миллионов евро, полученных от коммерческого использования его образа, не уплатив налогов на сумму 14.7 миллионов евро.

Такое обвинение грозит штрафом в 28 миллионов евро и семилетним тюремным заключением.

По сведениям СМИ, юристы клуба советуют Криштиану Роналду разрешить конфликт в досудебном порядке, то есть уплатить 14.7 миллиона евро. Отметим, что ранее в этом году Роналду заплатил 6 миллионов евро, чтобы не доводить дело до суда.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
Чемпионат Европы: англичане вышли в полуфинал. Действующий чемпион вылетел
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Битва за лидерство завершилась вничью
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Гол в раздевалку. Пенальти по подсказке видеоассистента. Ничья в матче Камерун - Австралия
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Бывший тренер "Маккаби" возглавил "Пахтакор"
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Во время матча Россия - Португалия болельщица предложила Криштиану Роналду пожениться
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Испанская налоговая служба добралась до Жозе Моуриньо и начала проверку Хамеса Родригеса
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Судья отдал голевой пас форварду хозяев и удалил двух игроков гостей







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017