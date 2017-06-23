Чемпионат Европы: англичане вышли в полуфинал. Действующий чемпион вылетел

В Польше продолжается молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки до 21 года). Англичане вышли в полуфинал. Словаки могут выйти (выходят первые команды групп и одна из вторых).

Поляки и действующие чемпионы, шведы, выбыли из борьбы.

Итоговое положение. Англия 7 очков, Словакия 6, Швеция 2, Польша 1.

Англия - Польша 3:0

Англичане мощно начали матч. Уже в первые пять минут были созданы два опасных момента, а на 6-й минуте гости (и номинальные хозяева) открыли счет. Демерей Грэй (Лестер) метров с 20 нанес обводящий удар в дальний нижний угол 1:0.

На 32-33-й минутах англичане подали два угловых. Голкипер Якуб Вробель (Шленск Вроцлав, на правах аренды в этом сезоне играл за Олимпию Грудзендз) совершил два впечатляющих сэйва после ударов в упор.

На 68-й минуте англичане проводят быструю контратаку "два в один". Грэй сделал передачу. Джейкоб Мерфи (Норвич) послал мяч в пустые ворота 2:0.

На 82-й минуте был удален Ян Беднарек (Лех, Познань). Льюис Бейкер (Челси, на правах аренды уже несколько сезонов играет за голландский Витесс) реализовал пенальти 3:0.

Словакия - Швеция 3:0

Голы в ворота пока еще действующих чемпионов забили Мартин Хриен (Виктория, Пльзень), Ярослав Михалик (Славия, Прага, в этом сезоне на правах аренды выступал за Краковию) и Любомир Шатка (Ньюкасл, в этом сезоне на правах аренды играл за ДАК Дунайска Стреда).