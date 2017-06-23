Чемпионат Европы по боксу: израильтянин Павел Ищенко проиграл в полуфинале россиянину

В Харькове продолжается чемпионат Европы по боксу. Израильтянин Павел Ищенко (весовая категория до 60 кг) в полуфинале проиграл россиянину Габилу Мамедову.

В финале россиянин встретится с украинцем Юрием Шестаком.

Украинец Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) вышел в финал, уверенно победив итальянца Сальваторе Кавальеро 5:0.

Украинец Николай Буценко уверенно победил ирландца Курту Уокеру и вышел в финал. В финале, который состоится 25 июня он встретится с англичанином Питером Макгрейлом.

Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) в полуфинале победил француза Поля Омба Бионголо.