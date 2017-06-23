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Спорт

Бывший защитник "Днепра" дисквалифицирован на 1 год за долги

время публикации: 18:20 | последнее обновление: 18:20 блог версия для печати фото
Бывший защитник "Днепра" дисквалифицирован на 1 год за долги

Бывший защитник сборной Ганы Самюэль Инкум дисквалифицирован ФИФА на один год за долги перед агентом Энди Эвансом, сообщает ВВС.

В декабре 2014 года Дисциплинарный комитет ФИФА обязал футболиста расплатиться со своим бывшим агентом и оштрафовал игрока.

Но Инкум не урегулировал разногласия и был дисквалифицирован.

Сэмюэль Инкум в этом сезоне играл за болгарский клуб "Верея" (перешел в эту команду в феврале 2017 года).

Ранее ганский защитник выступал за клубы "Секонди Хасаакас", "Асанте Котоко" (чемпион Ганы 2008 года), "Базель" (чемпион Швейцарии и обладатель Кубка Швейцарии 2010 года), "Днепр" (Днепропетровск), "Бастия", "Платаньяс" (Греция), "Ди Си Юнайтед", "Боавишта", "Антальяспор".

Самюэль Инкум - двукратный серебряный медалист Кубка африканских наций.

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