Бывший защитник "Днепра" дисквалифицирован на 1 год за долги

Бывший защитник сборной Ганы Самюэль Инкум дисквалифицирован ФИФА на один год за долги перед агентом Энди Эвансом, сообщает ВВС.

В декабре 2014 года Дисциплинарный комитет ФИФА обязал футболиста расплатиться со своим бывшим агентом и оштрафовал игрока.

Но Инкум не урегулировал разногласия и был дисквалифицирован.

Сэмюэль Инкум в этом сезоне играл за болгарский клуб "Верея" (перешел в эту команду в феврале 2017 года).

Ранее ганский защитник выступал за клубы "Секонди Хасаакас", "Асанте Котоко" (чемпион Ганы 2008 года), "Базель" (чемпион Швейцарии и обладатель Кубка Швейцарии 2010 года), "Днепр" (Днепропетровск), "Бастия", "Платаньяс" (Греция), "Ди Си Юнайтед", "Боавишта", "Антальяспор".

Самюэль Инкум - двукратный серебряный медалист Кубка африканских наций.