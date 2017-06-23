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Спорт

Лучший бомбардир чемпионата Израиля провалил допинг-тест

время публикации: 15:55 | последнее обновление: 16:02 блог версия для печати фото
Лучший бомбардир чемпионата Израиля провалил допинг-тест

Форвард хайфского "Апоэля" Мааран Лала, лучший бомбардир чемпионата Израиля в сезоне 2016-17 годов, провалил допинг-тест, сообщает телеканал Sport5.

Положительный допинг-тест был взят после матча против "Апорэля" (Кфар-Саба), состоявшегося 13 мая.

Футболист заявил, что он запрещенных препаратов не принимал.

Отметим, что, если Мааран Лала будет признан виновным и дисквалифицирован на несколько сезонов, то это положит конец его карьере - нападающему исполнилось 35 лет.

Мааран Лала выступал за клубы "Маккаби Шаарайм" (Реховот), "Апоэль" (Герцлия), "Апоэль" (Бней Тамра), "Маккаби Ахи" (Нацерет), "Апоэль" (Тель-Авив).

В составе тель-авивского "Апоэля" он - чемпион Израиля 2010 года, трехкратный обладатель Кубка Израиля, в составе хайфского "Апоэля" - обладатель Кубка Тото 2013 года.

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