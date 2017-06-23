Израильский теннисист вышел в полуфинал турнира в Фергане

Израильтянин Эдан Лешем вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Челленджер", который проходит в Фергане (призовой фонд 75 тысяч долларов).
В четвертьфинале он обыграл Праджнеша Гуннесварана (Индия) 6:7, 7:6, 6:3.
Ранее израильский теннисист победил Темура Исмаилова (Узбекистан) и Вишну Вардана (Индия).
В четвертьфинале парного разряда Эдан Лешем и Данияр Дулдаев (Киргизия) проиграли Владиславу Манафову (Узбекистан) и Ярославу Шиле (Беларусь) 2:6, 3:6.
Эдан Лешем занимает 331-е место в рейтинге АТР (лучшее достижение - 283-е место).