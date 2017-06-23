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Спорт

Израильский теннисист вышел в полуфинал турнира в Фергане

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:14 блог версия для печати фото
Израильский теннисист вышел в полуфинал турнира в Фергане

Израильтянин Эдан Лешем вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Челленджер", который проходит в Фергане (призовой фонд 75 тысяч долларов).

В четвертьфинале он обыграл Праджнеша Гуннесварана (Индия) 6:7, 7:6, 6:3.

Ранее израильский теннисист победил Темура Исмаилова (Узбекистан) и Вишну Вардана (Индия).

В четвертьфинале парного разряда Эдан Лешем и Данияр Дулдаев (Киргизия) проиграли Владиславу Манафову (Узбекистан) и Ярославу Шиле (Беларусь) 2:6, 3:6.

Эдан Лешем занимает 331-е место в рейтинге АТР (лучшее достижение - 283-е место).

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