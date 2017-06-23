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Спорт

Клуб Талеба Таватхи заключил контракт с Нельсоном Манделой

время публикации: 17:57 | последнее обновление: 18:01 блог версия для печати фото
Клуб Талеба Таватхи заключил контракт с Нельсоном Манделой

Клуб Бундеслиги "Айнтрахт" (Франкфурт) заключил контракт с Нельсоном Манделой, сообщает британское издание Daily Mail.

Понятно, что речь не идет о бывшем президенте ЮАР (он умер в 2013 году), а о 18-летнем камерунском форварде.

Камерунец тренировался в академии "Барселоны". В 13 лет он переехал в Германию, где играл за детские и юношеские команды "Хоффенхайма".

В прошлом сезоне за 14 матчей в молодежной команде "деревенских парней" Нельсон Мандела забил 8 мячей.

Напомним, в "Айнтрахте" играет израильский левый защитник Талеб Таватха.

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