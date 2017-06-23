Тюремный срок Лионелю Месси заменят на штраф

Государственный прокурор Испании согласился заменить 21-месячный срок лидера "Барселоны" Лионеля Месси на штраф, сообщает Reuters.

Аргентинский футболист заплатит 252 тысячи евро.

Хорхе Месси заплатит 180 тысяч евро.

В соответствии с испанским законодательством, тюремный срок заключения до 2 лет может быть заменен условным сроком или денежным штрафом.

Лионель Месси и его отец были признаны виновными в том, что не заплатили в 2007-09 годах налоги с прибыли на сумму 4.1 миллиона евро. Они были приговорены к тюремному заключению сроком на 21 месяц.