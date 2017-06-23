23 июня 2017 г.
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:37 Полузащитник "Бейтара" переходит в клуб, в котором играли Пеле и Мордехай Шпиглер
15:00 "Ливерпуль" установил рекорд, приобретя игрока сборной Египта за 42 миллиона евро
14:40 Тюремный срок Лионелю Месси заменят на штраф
10:21 Порноактриса предложила игрокам сборной России секс-марафон после победы в Кубке конфедераций
09:52 Олимпийскую майку Майкла Джордана продали за почти 274 тысячи долларов
07:33 Marca: Криштиану Роналду не собирается платить 14.7 миллионов евро
07:05 Алекс Таюс вернулся из Турции в "Маккаби"
06:40 Неизвестные преступники расстреляли боксера на выходе из спортзала
06:24 Чемпионат Европы: англичане вышли в полуфинал. Действующий чемпион вылетел
23:04 Битва за лидерство завершилась вничью
Спорт

Полузащитник "Бейтара" переходит в клуб, в котором играли Пеле и Мордехай Шпиглер

время публикации: 15:37 | последнее обновление: 15:37 блог версия для печати фото
Полузащитник "Бейтара" переходит в клуб, в котором играли Пеле и Мордехай Шпиглер

Полузащитник Коби Мояль подписал контракт с лидером NASL (второй дивизион футбола США) "Нью-Йорк Космос", сообщает The Jerusalem Post.

Строго говоря, этот клуб возрожден в 2010 году и является преемником, а не тем самым клубом, в котором играли Пеле и Франц Бекенбауэр.

Отметим, что в 70-е годы в предыдущем "Космосе" играли несколько израильских футболистов: Давид Примо, Кароль Ротнер, Мордехай Шпиглер, Роби Янг.

В "Космосе" сейчас играет младший сын Роберто Манчини Андреа Манчини, бывший форвард "Ювентуса" Амаури, бывший игрок Дженоа Эммануэль Ледесма, бывший игрок "Зенита" и одесского "Черноморца" Евгений Стариков.

Уже за возрожденный "Космос" играл легендарный Рауль.

Спортивный директор клуба Джованни Саварезе сказал, что клуб счастлив приобрести опытного полузащитника Коби Мояля.

Коби Мояль выступал за клубы "Бейтар" (Иерусалим), "Апоэль" (Кфар-Саба), "Бней Йегуда", "Шериф" (Тирасполь), "Маккаби" (Хайфа). В 2014 году он получил тяжелую травму.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
"Ливерпуль" установил рекорд, приобретя игрока сборной Египта за 42 миллиона евро
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
Тюремный срок Лионелю Месси заменят на штраф
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
Порноактриса предложила игрокам сборной России секс-марафон после победы в Кубке конфедераций
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
Marca: Криштиану Роналду не собирается платить 14.7 миллионов евро
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
Чемпионат Европы: англичане вышли в полуфинал. Действующий чемпион вылетел
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Битва за лидерство завершилась вничью
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Гол в раздевалку. Пенальти по подсказке видеоассистента. Ничья в матче Камерун - Австралия







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017