Полузащитник "Бейтара" переходит в клуб, в котором играли Пеле и Мордехай Шпиглер

Полузащитник Коби Мояль подписал контракт с лидером NASL (второй дивизион футбола США) "Нью-Йорк Космос", сообщает The Jerusalem Post.

Строго говоря, этот клуб возрожден в 2010 году и является преемником, а не тем самым клубом, в котором играли Пеле и Франц Бекенбауэр.

Отметим, что в 70-е годы в предыдущем "Космосе" играли несколько израильских футболистов: Давид Примо, Кароль Ротнер, Мордехай Шпиглер, Роби Янг.

В "Космосе" сейчас играет младший сын Роберто Манчини Андреа Манчини, бывший форвард "Ювентуса" Амаури, бывший игрок Дженоа Эммануэль Ледесма, бывший игрок "Зенита" и одесского "Черноморца" Евгений Стариков.

Уже за возрожденный "Космос" играл легендарный Рауль.

Спортивный директор клуба Джованни Саварезе сказал, что клуб счастлив приобрести опытного полузащитника Коби Мояля.

Коби Мояль выступал за клубы "Бейтар" (Иерусалим), "Апоэль" (Кфар-Саба), "Бней Йегуда", "Шериф" (Тирасполь), "Маккаби" (Хайфа). В 2014 году он получил тяжелую травму.