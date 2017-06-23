23 июня 2017 г.
последняя новость: 15:37
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:37 Полузащитник "Бейтара" переходит в клуб, в котором играли Пеле и Мордехай Шпиглер
15:00 "Ливерпуль" установил рекорд, приобретя игрока сборной Египта за 42 миллиона евро
14:40 Тюремный срок Лионелю Месси заменят на штраф
10:21 Порноактриса предложила игрокам сборной России секс-марафон после победы в Кубке конфедераций
09:52 Олимпийскую майку Майкла Джордана продали за почти 274 тысячи долларов
07:33 Marca: Криштиану Роналду не собирается платить 14.7 миллионов евро
07:05 Алекс Таюс вернулся из Турции в "Маккаби"
06:40 Неизвестные преступники расстреляли боксера на выходе из спортзала
06:24 Чемпионат Европы: англичане вышли в полуфинал. Действующий чемпион вылетел
23:04 Битва за лидерство завершилась вничью
Спорт

"Ливерпуль" установил рекорд, приобретя игрока сборной Египта за 42 миллиона евро

время публикации: 15:00 | последнее обновление: 15:00 блог версия для печати фото
"Ливерпуль" установил рекорд, приобретя игрока сборной Египта за 42 миллиона евро

"Ливерпуль" приобрел хавбека "Ромы" и сборной Египта Мохаммеда Салаха, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Красные" установили клубный трансферный рекорд - 42 миллиона евро. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году - 40 миллионов за форварда "Ньюкасла" Энди Кэрролла.

Другие условия контракта не разглашаются.

Египтянин играл в "Роме" с 2015 года. В 83 матчах он забил 24 мяча.

Ранее полузащитник играл за клубы "Мокавлун" (Египет), "Базель", "Челси", "Фиорентина".

В 40 матчах за сборную Египта Мохаммед Салах забил 25 голов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
Тюремный срок Лионелю Месси заменят на штраф
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
Порноактриса предложила игрокам сборной России секс-марафон после победы в Кубке конфедераций
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
Marca: Криштиану Роналду не собирается платить 14.7 миллионов евро
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 июня 2017 г.
Чемпионат Европы: англичане вышли в полуфинал. Действующий чемпион вылетел
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Битва за лидерство завершилась вничью
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Гол в раздевалку. Пенальти по подсказке видеоассистента. Ничья в матче Камерун - Австралия
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Бывший тренер "Маккаби" возглавил "Пахтакор"







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017