"Ливерпуль" установил рекорд, приобретя игрока сборной Египта за 42 миллиона евро

"Ливерпуль" приобрел хавбека "Ромы" и сборной Египта Мохаммеда Салаха, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Красные" установили клубный трансферный рекорд - 42 миллиона евро. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году - 40 миллионов за форварда "Ньюкасла" Энди Кэрролла.

Другие условия контракта не разглашаются.

Египтянин играл в "Роме" с 2015 года. В 83 матчах он забил 24 мяча.

Ранее полузащитник играл за клубы "Мокавлун" (Египет), "Базель", "Челси", "Фиорентина".

В 40 матчах за сборную Египта Мохаммед Салах забил 25 голов.