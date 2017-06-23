Неизвестные преступники расстреляли боксера на выходе из спортзала

В Мехико неизвестные преступники в масках расстреляли профессионального боксера Улисса Уэрто Элисальде, когда он вышел из спортзала после тренировки, сообщает британское издание Mirror.
Преступники подъехали на мотоцикле и выстрелили в 33-летнего боксера не меньше 12 раз.
Четыре пули попали в шею, две - в голову.
Преступники скрылись с места преступления.
Боксер скончался на месте.
Представитель полиции заявил, что это разборки между бандами. Однако непонятно, почему был застрелен Улисс Элисальде.
Улисс Уэрто Элисальде по прозвищу "Искра" выступал в суперсреднем весе. На профессиональном ринге он провел два боя. Оба проиграл.