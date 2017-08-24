Турнир Bellator188 пройдет в Израиле

Турнир Bellator188 пройдет 16 ноября в Израиле. Главным событием вечера будет бой за звание чемпиона в полулегком весе между Патрисиу Фрейре и Даниэлем Вайхелем, сообщает mma-today.com.

Соглавным событием станет поединок средневесов Джона Солтера и Анатолия Токова.

В турнире выступят израильские бойцы Ноад Лахат, Хаим Гозали и Дениз Кейлхольц.

Патрисиу Фрейре вновь завоевал чемпионский титул 21 апреля, победив "гильотиной" Дэниэла Страуса, которому проиграл пояс в ноябре 2015 года единогласным решением судей.

19 июня 2015 года Патрисиу Фрейре защитил титул, нокаутировав Даниэля Вайхеля.

Анатолий Токов - чемпион России по армейскому рукопашному бою. В декабре прошлого года он проиграл Рамазану Эмееву, прервав серию из 17 побед подряд.

Джон Солтер - второй номер рейтинга Bellatora в среднем весе. В последних 6 боях он победил. Джон последний раз проиграл в 2012 году Реджи Пенье.