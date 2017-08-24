Жеребьевка Лиги чемпионов: "Спартак" и "Шахтер" в первой корзине, ЦСКА - в четвертой

Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Начало намечено на 19:00 по иерусалимскому времени.
Приводим составы корзин жеребьевки.
Первая корзина: "Реал", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Бенфика", "Монако", "Спартак", "Шахтер".
Вторая корзина: "Барселона", "Атлетико", "Пари Сен-Жермен", "Боруссия" (Дортмунд), "Севилья", "Манчестер Сити", "Порту", "Манчестер Юнайтед".
Третья корзина: "Наполи", "Тоттенхэм", "Базель", "Олимпиакос", "Андерлехт", "Рома", "Бешикташ", "Ливерпуль".
Четвертая корзина: "Фейеноорд", "Марибор", " Лейпциг", ЦСКА, "Карабах", АПОЭЛ, "Спортинг", "Селтик".