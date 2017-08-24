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Спорт

Роберто Карлос приговорен к тюремному заключению за неуплату алиментов

время публикации: 07:33 | последнее обновление: 07:33 блог версия для печати фото
Роберто Карлос приговорен к тюремному заключению за неуплату алиментов

Легендарный защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос может оказаться в тюрьме за неуплату алиментов, сообщает Marca.

Департамент юстиции Рио-де-Жанейро постановил заключить футболиста на три месяца в тюрьму за невыплату алиментов на двух детей.

44-летний Роберто Карлос задолжал своей бывшей подруге Барбаре Турлер 61 тысячу риалов (20 тысяч долларов).

Бразильские СМИ пишут, что Роберто Карлос объяснил задержку выплаты алиментов финансовыми затруднениями.

Испанское издание напоминает, что у Роберто Карлоса 9 детей. Недавно его жена Мариана Лукон родила девочку, которую назвали Марианой.

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