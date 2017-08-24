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Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил швейцарцев

время публикации: 10:41 | последнее обновление: 10:41 блог версия для печати фото
Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил швейцарцев

Московский ЦСКА вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, победив "Янг Бойз" 2:0. В Швейцарии армейцы победили 1:0.

Израильский полузащитник Бибрас Наихо вышел на замену на 68-й минуте при счете 2:0.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 68), Головин, Щенников, Чалов (Жамалетдинов, 74), Витинью (Игнашевич, 90)

"Янг Бойз": фон Бальмос, Мбабу, Нуху, фон Берген, Бенито (Лотомба, 74), Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале, Нсаме

На 45-й минуте Фернандес навесил. Нуху, забивший единственный гол в прошлом матче (в свои ворота), неудачно вынес мяч головой. Щенников точно пробил 1:0.

На 64-й минуте Витинью прострелил. Алан Дзагоев принял мяч, развернулся и пробил в нижний угол 2:0.

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