24 августа 2017 г.
последняя новость: 20:45
О венчании Рудковской и Плющенко
Как готовить вкусно и полезно
Мира, где мы жили, больше нет
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:52 Лига чемпионов: "Шахтер" в "группе смерти", ЦСКА против МЮ, "Спартаку" повезло
14:49 Нападающий забил красивый гол и едва не сломал шею, отмечая его
10:54 Жеребьевка Лиги чемпионов: "Спартак" и "Шахтер" в первой корзине, ЦСКА - в четвертой
10:41 Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил швейцарцев
10:03 Турнир Bellator188 пройдет в Израиле
09:28 The Sun: отец Лионеля Месси встречался с представителями "Манчестер Сити"
09:00 Гол бывшего форварда "Маккаби" вывел азербайджанский клуб в групповой турнир Лиги чемпионов
07:33 Роберто Карлос приговорен к тюремному заключению за неуплату алиментов
07:11 Два украинских хоккеиста дисквалифицированы за попытку "сдачи матча"
23:41 ЦСКА и "Карабах" вышли в групповой турнир Лиги чемпионов
Спорт

Лига чемпионов: "Шахтер" в "группе смерти", ЦСКА против МЮ, "Спартаку" повезло

время публикации: 19:52 | последнее обновление: 19:52 блог версия для печати фото
Лига чемпионов: "Шахтер" в "группе смерти", ЦСКА против МЮ, "Спартаку" повезло

В Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Ее помогали проводить Франческо Тотти и Андрей Шевченко.

Группа А

Бенфика, Манчестер Юнайтед, Базель, ЦСКА

Группа В

Бавария, Пари Сен-Жермен, Андерлехт, Селтик

Группа С

Челси, Атлетико (Мадрид), Рома, Карабах

Группа D

Ювентус, Барселона, Олимпиакос, Спортинг (Лиссабон)

Группа Е

Спартак, Севилья, Ливерпуль, Марибор

Группа F

Шахтер, Манчестер Сити, Наполи, Фейенорд

Группа G

Монако, Порту, Бешикташ, Лейпциг

Группа Н

Реал, Боруссия (Дортмунд), Тоттенхэм, АПОЭЛ

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 августа 2017 г.
Нападающий забил красивый гол и едва не сломал шею, отмечая его
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 августа 2017 г.
Жеребьевка Лиги чемпионов: "Спартак" и "Шахтер" в первой корзине, ЦСКА - в четвертой
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 августа 2017 г.
Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил швейцарцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 августа 2017 г.
The Sun: отец Лионеля Месси встречался с представителями "Манчестер Сити"
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 августа 2017 г.
Гол бывшего форварда "Маккаби" вывел азербайджанский клуб в групповой турнир Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 августа 2017 г.
Роберто Карлос приговорен к тюремному заключению за неуплату алиментов
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 августа 2017 г.
ЦСКА и "Карабах" вышли в групповой турнир Лиги чемпионов







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 24 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017