Лига чемпионов: "Шахтер" в "группе смерти", ЦСКА против МЮ, "Спартаку" повезло

В Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Ее помогали проводить Франческо Тотти и Андрей Шевченко.
Группа А
Бенфика, Манчестер Юнайтед, Базель, ЦСКА
Группа В
Бавария, Пари Сен-Жермен, Андерлехт, Селтик
Группа С
Челси, Атлетико (Мадрид), Рома, Карабах
Группа D
Ювентус, Барселона, Олимпиакос, Спортинг (Лиссабон)
Группа Е
Спартак, Севилья, Ливерпуль, Марибор
Группа F
Шахтер, Манчестер Сити, Наполи, Фейенорд
Группа G
Монако, Порту, Бешикташ, Лейпциг
Группа Н
Реал, Боруссия (Дортмунд), Тоттенхэм, АПОЭЛ