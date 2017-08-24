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Спорт

The Sun: отец Лионеля Месси встречался с представителями "Манчестер Сити"

время публикации: 09:28 | последнее обновление: 09:28 блог версия для печати фото
The Sun: отец Лионеля Месси встречался с представителями "Манчестер Сити"

Отец Лионеля Месси встречался со спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном, работавшим до 2012 года в "Барселоне", сообщает The Sun.

По данным издания, стороны обсуждали возможности перехода Лионеля в "Манчестер Сити".

В статье отмечается, что переход главной звезды "Барселоны" в течение ближайшей недели маловероятен, скорее всего, речь шла о следующем сезоне. Хотя издание не исключает того, что "горожане" согласятся выплатить 300 миллионов евро за переход одного из лучших футболистов мира.

Контракт Лионеля Месси с "Барселоной" истекает по окончании нынешнего сезона. Летом сообщалось, что "Барселона" договорилась о подписании нового контракта, но официально об этом объявлено не было.

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