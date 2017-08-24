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Киевское "Динамо" и тель-авивский "Маккаби" вышли в групповой этап Лиги Европы

время публикации: 22:12 | последнее обновление: 22:12 блог версия для печати фото
Киевское "Динамо" и тель-авивский "Маккаби" вышли в групповой этап Лиги Европы

В групповой турнир Лиги Европы вышли "Виктория", киевское "Динамо", БАТЭ, "Эстерсунд", "Зальцбург", тель-авивский "Маккаби", "Шериф".

АЕК (Ларнака, Кипр) - Виктория (Пльзень, Чехия) 0:0 (первый матч 1:3)

Динамо (Киев, Украина) - Маритиму (Португалия) 3:1 (0:0)

Александрия (Украина) - БАТЭ (Борисов, Беларусь) 1:2 (1:1)

Эстерсунд (Швеция) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:0 (1:3)

Зальцбург (Австрия) - Виторул (Констанца, Румыния) 4:0 (3:1)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Рейндорф (Альтах, Австрия) 2:2 (1:0)

Шериф (Тирасполь, Молдова) - Легия (Варшава, Польша) 0:0 (1:1)

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