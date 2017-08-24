Гол бывшего форварда "Маккаби" вывел азербайджанский клуб в групповой турнир Лиги чемпионов

Впервые в истории азербайджанский клуб будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Азербайджан стал 33-й страной, чьи команды выступят на этой стадии турнира.

"Карабах" в гостях проиграл "Копенгагену" 1:2. В Баку азербайджанцы победили 1:0.

"Копенгаген": Ольсен, Бенгтссон, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист (Туту, 81), Куск (Аманкво, 68), Грегуш, Вербич, Сантандер (Сотириу, 70), Павлович

"Карабах": Шехич, Ржезничак, Гусейнов, Аголли, Медведев, Мичел, Гараев, Геррье (Исмаилов, 12, Садыгов, 80), Ришард Алмейда (Юнусзаде, 90), Ндлову, Мадатов

На 45-й минуте хозяева подали штрафной. Грубо ошибся голкипер гостей Ибрагим Шехич, далеко вышедший из ворот и не добравшийся до мяча. Федерико Сантандер головой перебросил мяч через вратаря 1:0.

В первом тайме преимущество хозяев было подавляющим. После перерыва гости стали проводить опасные атаки. На 56-й минуте бывший полузащитник хайфского "Маккаби" Мичел пробил головой. Робин Ольсен отразил мяч, летевший под перекладину.

На 63-й минуте бывший форвард хайфского "Маккаби" Дино Ндлову принял мяч в штрафной и пробил. Мяч от руки вратаря влетел точно в нижний угол 1:1.

На 66-й минуте следует навес. Андрия Павлович головой бьет с линии вратарской 2:1.