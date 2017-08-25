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Кокорин забил два мяча. "Зенит" победил голландцев в дополнительное время

время публикации: 24 августа 2017 г., 22:51 | последнее обновление: 24 августа 2017 г., 22:51 блог версия для печати фото
Кокорин забил два мяча. "Зенит" победил голландцев в дополнительное время

Питерский "Зенит" вышел в групповой турнир Лиги Европы, победив в дополнительное время "Утрехт" 2:0. В первом матче победили голландцы 1:0.

Оба мяча забил Александр Кокорин.

"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес, Шатов (Краневиттер, 89), Дриусси (Полоз, 73), Кокорин (Дзюба, 107)

"Утрехт": Йенсен, Клайбер, Янссен, Леувин (Баэбек, 106), Брафхайд (ван дер Марел, 75), Айюб, Эмануэлсон, ван де Стрек, Лабиад, Керк (Гертлер, 89), Дессерс

На 9-й минуте Дриусси выдает фантастический пас. Кузяев вышел один на один, но обыграть вратаря не сумел. Защитник неудачно вынес мяч. Кокорин метров с 8 послал мяч в сетку 1:0.

На 105-й минуте Полоз прострелил. Кокорин буквально затолкал мяч в ворота 2:0.

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