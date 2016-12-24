Кирсан Илюмжинов: на проведение матча за шахматную корону претендуют Япония и Сингапур

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов назвал страны, претендующие на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает ТАСС.

"Можно уже назвать претендентов - это Япония и Сингапур, идут переговоры. Я планирую посетить Японию, а потом уже Сингапур. Есть еще третий кандидат - тоже азиатская страна, которая находится рядом", - цитирует его слова агентство.

Напомним, последний матч за звание чемпиона мира по шахматам прошел в Нью-Йорке. Норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке переиграл россиянина Сергея Карякина.