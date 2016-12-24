24 декабря 2016 г.
последняя новость: 17:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:09 Кирсан Илюмжинов: на проведение матча за шахматную корону претендуют Япония и Сингапур
16:54 Нир Битон помог "Селтику" победить в Хэмилтоне. "Рейнджерс" одолел "Инвернесс"
13:27 Айнарс Багатскис стал главным тренером "Маккаби"
11:46 В Каунасе убит известный литовский боец ММА
11:26 Китайский клуб предлагает 20 миллионов долларов за израильского нападающего
10:02 Женщина-судья стала соавтором гола в чемпионате Германии
09:42 Турнир в Испании: победил российский гроссмейстер, Евгений Постный - на 14-м месте
09:23 Артур Бетербиев завоевал пояс WBC Silver, нокаутировав Исидро Прието
08:58 Лиор Любин: нам не хватило немножко удачи
08:36 ЦСКА проиграл туркам. "Маккаби" уступил команде Дэвида Блатта
Спорт

Женщина-судья стала соавтором гола в чемпионате Германии

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
Женщина-судья стала соавтором гола в чемпионате Германии

В матче 17-го тура второй Бундеслиги "Юнион Берлин" сыграл вничью с "Гройтер Фюрт" 1:1. Внимание привлек эпизод, в котором гости забили ответный гол.

Матч состоялся 16 декабря.

На 65-й минуте Тони Лейстнер вывел хозяев вперед 1:0.

На 80-й минуте бывший защитник молодежных команд "Байера" и дортмундской "Боруссии" Халид Нари ворвался в штрафную. Бывший игрок "Баварии" и "Гройтер Фюрт" Стефан Фюрстнер выбил мяч, который попал в арбитра встречи Бибиану Штейнхаус и отскочил в штрафную. Вышедший на замену на 78-й минуте Сердар Дурсун пробил. Мяч попал в ногу Фюрстнера и по высокой дуге перелетел через вратаря 1:1.

Видео необычного гола можно посмотреть на YouTube.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2016 г.
Суперкубок Италии: в Дохе "Милан" в серии пенальти победил "Ювентус"
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2016 г.
Нападающий "Дженоа" повторил 79-летний рекорд легендарного Амедео Амадеи
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2016 г.
Мальтийский клуб обвинил хорватского вратаря в сдаче матча. Тот обвинил президента клуба в похищении
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2016 г.
Палестинцы избрали Криштиану Роналду человеком года
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2016 г.
Рейтинг ФИФА: Иран потеснил украинцев. Израильтяне опережают сборную России
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2016 г.
СМИ определили самую жестокую команду мира. Путь к успеху - террор. 12 побед из-за неявки соперников
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2016 г.
Кубок Короля: "Барселона" забила семь мячей, "Севилья" - девять







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 24 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016