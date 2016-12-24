Женщина-судья стала соавтором гола в чемпионате Германии

В матче 17-го тура второй Бундеслиги "Юнион Берлин" сыграл вничью с "Гройтер Фюрт" 1:1. Внимание привлек эпизод, в котором гости забили ответный гол.

Матч состоялся 16 декабря.

На 65-й минуте Тони Лейстнер вывел хозяев вперед 1:0.

На 80-й минуте бывший защитник молодежных команд "Байера" и дортмундской "Боруссии" Халид Нари ворвался в штрафную. Бывший игрок "Баварии" и "Гройтер Фюрт" Стефан Фюрстнер выбил мяч, который попал в арбитра встречи Бибиану Штейнхаус и отскочил в штрафную. Вышедший на замену на 78-й минуте Сердар Дурсун пробил. Мяч попал в ногу Фюрстнера и по высокой дуге перелетел через вратаря 1:1.

Видео необычного гола можно посмотреть на YouTube.