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Спорт

Нир Битон помог "Селтику" победить в Хэмилтоне. "Рейнджерс" одолел "Инвернесс"

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
Нир Битон помог "Селтику" победить в Хэмилтоне. "Рейнджерс" одолел "Инвернесс"

В матчах 19-го тура чемпионата Шотландии лидеры встречались с аутсайдерами. "Селтик" в гостях разгромил "Хэмилтон Академикал" 3:0. "Глазго Рейнджерс" одолел "Инвернесс" 1:0.

Хэмилтон Академикал - Селтик (Глазго) 0:3

Израильский полузащитник Нир Битон вышел на замену на 50-й минуте.

На 41-й минуте Макгрегор в центре поля отдал диагональный пас. Ли Гриффитс вышел один на один и из-за пределов штрафной пробил низом 0:1.

На 47-й минуте гости остались в меньшинстве - автор голевой передачи Каллум Макгрегор получил вторую желтую карточку.

На 54-й минуте Стюарт Армстронг удвоил преимущество гостей 0:2. На 84-й минуте Исаугирре сделал пас на край штрафной. Форрест прошел вперед и сделал пас в центр. Дембеле сходу пробил в дальний угол 0:3.

Глазго Рейнджерс - Инвернесс 1:0

Победный гол забил на 13-й минуте Мартин Вагхорн.

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