Нир Битон помог "Селтику" победить в Хэмилтоне. "Рейнджерс" одолел "Инвернесс"

В матчах 19-го тура чемпионата Шотландии лидеры встречались с аутсайдерами. "Селтик" в гостях разгромил "Хэмилтон Академикал" 3:0. "Глазго Рейнджерс" одолел "Инвернесс" 1:0.
Хэмилтон Академикал - Селтик (Глазго) 0:3
Израильский полузащитник Нир Битон вышел на замену на 50-й минуте.
На 41-й минуте Макгрегор в центре поля отдал диагональный пас. Ли Гриффитс вышел один на один и из-за пределов штрафной пробил низом 0:1.
На 47-й минуте гости остались в меньшинстве - автор голевой передачи Каллум Макгрегор получил вторую желтую карточку.
На 54-й минуте Стюарт Армстронг удвоил преимущество гостей 0:2. На 84-й минуте Исаугирре сделал пас на край штрафной. Форрест прошел вперед и сделал пас в центр. Дембеле сходу пробил в дальний угол 0:3.
Глазго Рейнджерс - Инвернесс 1:0
Победный гол забил на 13-й минуте Мартин Вагхорн.