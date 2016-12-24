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Спорт

В Каунасе убит известный литовский боец ММА

время публикации: 11:46 | последнее обновление: 11:46 блог версия для печати фото
В Каунасе убит известный литовский боец ММА

Вечером 21 декабря в Каунасе был застрелен известный спортсмен (тайский бокс, кикбоксинг и ММА) Ремигиюс Моркявичюс, 1982 года рождения, сообщает DELFI.

По словам свидетелей, нападавший выстрелил семь раз, а затем сбежал с места преступления (по словам других очевидцев, сел в машину и уехал).

В кикбоксинге литовец провел 13 боев, в 2 проиграл, в ММА - 21 бой (в пяти проиграл). Кроме Литвы он проводил бои в Японии, Южной Корее, Польше.

Он победитель турнира 2005 ZST-Grand Prix 2 в легчайшем весе, чемпион Литвы по кикбоксингу и тайскому боксу.

Ремигиюс Моркявичюс несколько раз был осужден - за избиение полицейского, в 2013 - за нападение на женщину, в апреле этого он был задержан за избиение гражданина Ирландии.

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