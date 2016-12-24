Турнир в Испании: победил российский гроссмейстер, Евгений Постный - на 14-м месте

В Ситжесе, Каталония, Испания, завершился шахматный турнир III Sunway Sitges International Chess Festival. В турнире категории А победил российский гроссмейстер Евгений Романов, набравший 7 очков в 9 партиях.

Он по дополнительным показателям обошел Ромена Эдуара (Франция), Хосепа Мануэля Лопеса Мартинеса (Испания) и одного из рейтинг-фаворитов Гату Камского.

Второй рейтинг-фаворит Кришнан Сасикиран (Индия) занял седьмое место, набрав 6.5 очков.

Израильский гроссмейстер Евгений Постный занял 14-е место, набрав 6 очков.