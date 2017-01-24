Слимани забил два мяча. Алжирцы вылетели. Сборные Сенегала и Туниса вышли в плэй-офф

В группе В в четвертьфинал Кубка африканских наций вышли сборные Сенегала и Туниса. Один из фаворитов - команда Алжира - выбыл из борьбы.

Итоговое положение. Сенегал 7 очков, Тунис 6, Алжир 2, Зимбабве 1.

Сенегал - Алжир 2:2

Неудачно выступив в первых двух турах, алжирцы поставили себя в крайне сложное положение. Шансы на выход в плэй-офф оставались, но они были незначительны.

На два гола Ислама Слимани (Лестер) сенегальцы ответили точными ударами Папы Кулу Диопа (Эспаньол) и Муссы Соу (Фенербахче).

Зимбабве - Тунис 2:4

Уже до перерыва в ворота Татенды Мкурувы (Динамос, Зимбабве) влетели 4 мяча. Отличились Наим Слити (Лилль), Юсеф Мсакни (Лехвия, Доха), Таха Ясин Хенисси (Тунис) и Вахби Хазри (Сандерленд).

У "воинов" до перерыва отличился Ноледж Мусона (Остенде) , после - Тендай Ндоро (Орландо Пайретс).