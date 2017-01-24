Сборная Кот д`Ивуар выбыла. В четвертьфинал вышли конголезцы и марокканцы

Из группы С в четвертьфинал Кубка африканских наций вышли сборные Демократической республики Конго и Марокко.

Итоговое положение. Конго 7 очков, Марокко 6, Кот д`Ивуар 2, Того 1.

Марокко - Кот д`Ивуар 1:0

Ивуарийцы так и не продемонстрировали на турнире впечатляющей игры.

"Атласские львы" сыграли от обороны. На 64-й минуте Рашид Алиуи (Ним) метров с 25 пробил в "девятку" 1:0.

Того - Демократическая республика Конго 1:3

На 23-й минуте получил травму тоголезский голкипер Баба Чагуни (Марман, Франция). Место в воротах занял Седрик Менса (Ле Ман).

На 29-й минуте грубо ошибся защитник тоголезцев Джене Даконам (Сент-Трюйден) . Джуниор Кабананга вышел один на один 0:1. Это третий гол форварда "Астаны" на турнире. На 54-й минуте Фирмин Мубеле (Аль-Ахли, Доха) убежал от трех защитников и перекинул мяч через вратаря 0:2.

На 69-й минуте Коджо Лаба ударом в нижний угол сократил отставание 1:2.

На 80-й минуте Пол-Жозе Мпоку (Панатинаикос) отлично исполнил штрафной 1:3.