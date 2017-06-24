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Спорт

Букмекеры: сборная Мексики - фаворит в матче с Россией

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
Букмекеры: сборная Мексики - фаворит в матче с Россией

Сегодня завершится групповой турнир в группе А и определятся два полуфиналиста Кубка конфедераций.

Очевидным фаворитом является сборная Португалии, набравшая 4 очка и играющая с заведомым аутсайдером, командой Новой Зеландии (новозеландцы уже утратили шансы выйти в следующий этап).

Судьба второй путевки решится в Казани, где на поле выйдут сборные России и Мексики.

Букмекеры считают фаворитами мексиканцев. Коэффициент на победу чемпиона КОНКАКАФ составляет 2.46, победу россиян - 3.06, ничью - 3.40.

Отметим, что россиян устроит только победа, мексиканцев устроит и ничья.

Начало матчей в 18:00 по московскому и иерусалимскому времени.

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