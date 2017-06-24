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Спорт

Криштиану Роналду сыграет с новозеландцами

время публикации: 17:56 | последнее обновление: 17:56 блог версия для печати фото
Криштиану Роналду сыграет с новозеландцами

В Санкт-Петербурге сегодня определится один из полуфиналистов Кубка Конфедераций. Для того, чтобы не зависеть от результата матча Мексика - Россия португальцам достаточно ничьей, а можно даже и проиграть (если мексиканцы обыграют россиян).

Матч Новая Зеландия - Португалия начнется в 18:00 по московскому и иерусалимскому времени.

Главная звезда встречи Криштиану Роналду выйдет в старте португальцев.

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дойл, Смит, Дюрант, Ингам, Макглинчи, Льюис, Рохас, Томас, Вуд

Португалия: Патрисиу, Семеду, Бруну Алвеш, Пепе, Элизеу, Моутинью, Данилу, Бернарду Силва, Куарежма, Криштиану Роналду, Андре Силва

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