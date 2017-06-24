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Спорт

В первом матче чемпион Израиля проиграл "Леху" (Познань)

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
В первом матче чемпион Израиля проиграл "Леху" (Познань)

Беэр-шевский "Апоэль" начал подготовку к новому сезону. В первом матче чемпион Израиля был разгромлен "Лехом" (Познань) 0:3.

Познаньский клуб - бронзовый призер чемпионата Польши 2016-17 годов.

На 4-й минуте поляки подали штрафной. Роберт Гумны открыл счет.

На 30-й минуте после подачи углового отличился датский защитник Лассе Нильсен 2:0.

В первом тайме у словацкого голкипера Матуша Путноцки практически не было работы, игроки "Апоэля" не преуспели в создании опасных моментов.

На 60-й минуте хорватский полузащитник Марио Ситум (арендован у загребского "Динамо") получил мяч в штрафной и пробил. Мяч от штанги отскочил в сетку 3:0.

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