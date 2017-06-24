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Спорт

Ошибка Акинфеева. Удаление Жиркова. Отмена гола видеоассистентами. Мексиканцы не пустили россиян в полуфинал

время публикации: 20:53 | последнее обновление: 21:08 блог версия для печати фото
Россияне уступили сборной Мексики 1:2 и выбыли из борьбы
Россияне уступили сборной Мексики 1:2 и выбыли из борьбы
Россияне уступили сборной Мексики 1:2 и выбыли из борьбы
ВСЕ ФОТО

Впервые за 20 лет хозяева Кубка конфедераций не вышли в полуфинал. Россияне уступили сборной Мексики 1:2 и выбыли из борьбы.

Мексика: Очоа, Араухо, Диего Рейес (Луис Рикардо Рейес, 39), Морено, Лаюн, Эррера, Хонатан дос Сантос, Гуардадо (Аланис, 70), Вела (Акино, 46), Эрнандес, Лосано

Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Самедов, Глушаков, Головин, Ерохин (Смольников, 70), Жирков, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

В начале матча россияне владели большим преимуществом. Жирков неплохо пробил в дальний угол - мяч прошел рядом со штангой. В первые 16 минут комментатор дважды жаловался на не назначение пенальти в ворота гостей (номинальных хозяев).

На 23-й минуте Смолов пробил издали - мяч сотряс штангу. На 25-й минуте Головин прострелил. Ерохин не попал по мячу. Зато Самедов пробил точно 0:1.

Пропустив, мексиканцы оживились (никто не сомневался, что португальцы справятся с аутсайдером - а значит, проигравший в этом матче отправляется отдыхать). На 28-й минуте Гуадрадо опасно исполнил штрафной. Акинфеев выручил. На 30-й минуте Эррера делает длинный пас вперед. Нестор Араухо (Сантос Лагуна) ушел от Ерохина и головой перебросил мяч через вратаря 1:1.

Через 2 минуты Смолов вышел один на один, но пробил выше цели. На 48-й минуте Самедов забил, но из явного положения "вне игры".

На 52-й минуте Эррера сделал пас на линию штрафной. Акинфеев далеко вышел из ворот, но проиграл борьбу Ирвингу Лосано (на этой неделе перешел из Пачуки в ПСВ) , переправившему головой мяч в сетку 2:1.

На 60-й минуте Морено забил третий гол. Но видеоассистенты его отменили.

На 68-й минуте Жирков рукой ударил в лицо Лаюна (не намеренно - в прыжке размахивал руками). Вторая желтая карточка - удаление.

На 73-й минуте Смольников метров с 4 не попал в ворота.

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