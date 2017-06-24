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Спорт

Умер двукратный чемпион мира по хоккею

время публикации: 21:30 | последнее обновление: 21:30 блог версия для печати фото
Умер двукратный чемпион мира по хоккею

Сегодня, 24 июня, на 82-м году жизни скончался знаменитый шведский хоккеист Нильс Нильссон, сообщает Expressen.

В статье форварда называют "иконой Тре крунур".

Нильс Нильссон по прозвищу "Дубль Ниссе" - чемпион мира 1957 и 1962 годов, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира.

Он - серебряный призер олимпиады в Инсбруке (1964 год).

Форвард выступал за клубы "Карлштад", "Гета" и "Дьюргарден".

Нильс Нильссон - обладатель "Золотой клюшки" 1966 года. В 2002 году он был введен в Международный зал славы хоккея.

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