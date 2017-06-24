Во время хирургической операции умер легендарный участник "матчей смерти" "Мистер Пого"

23 июня на 66-м году жизни в больнице города Гунма во время операции от ишемического инсульта скончался легендарный рестлер Тецуо Секигава, более известный как "Мистер Пого", сообщает Wrestling Observer Newsletter.

Он выступал под псевдонимами "Мистер Пого", "Великий Пого", "Король Пого", "Воин Ниндзя", "Мистер Секи", "Великий Секи", "Дзюдо Джо".

С его именем связана популяризация "матчей смерти" так называемого hardcore wrestling (более жесткой формы профессионального рестлинга). По этим правилам "Мистер Пого" выступал в турнирах Frontier Martial-Arts Wrestling, W*ING и Big Japan Pro Wrestling.

Тецуо Секигава был чемпионом многих организаций в супертяжелом весе, в том числе Big Japan Pro Wrestling, WWC, Central States Wrestling, Frontier Martial Arts Wrestling.

В 2003 году спортсмен участвовал в выборах в парламент, но не был избран.