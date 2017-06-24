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Спорт

Криштиану Роналду попадает в перекладину и забивает пенальти. Португальцы разгромили новозеландцев

время публикации: 20:13 | последнее обновление: 20:13 блог версия для печати фото
Роналду реализовал пенальти
Роналду реализовал пенальти
Нани в атаке

Португальцы разгромили сборную Новой Зеландии 4:0 и вышли в полуфинал Кубка Конфедераций.

Новая Зеландия: Маринович, Ингам, Боксалл, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Макглинчи (Туилома, 37), Томас, Рохас, Вуд, Льюис (Барбароузес, 65)

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Бруну Алвеш, Элизеу, Куарежма (Мартинш, 83), Жоау Моутинью, Данилу Перейра, Бернарду Силва (Пиззи, 46), Криштиану Роналду (Нани, 67), Андре Силва

У португальцев было большое преимущество, но новозеландцы сражались изо всех сил (хотя уже ни на что не претендовали) и выглядели вполне достойно. А голкипер Маринович совершил несколько впечатляющих сэйвов.

На 30-й минуте после удара Роналду головой мяч попал в перекладину.

На 33-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 0:1. Через 6 минут Элизеу прорвался по флангу и прострелил. Бернарду Силва (за 50 миллионов евро недавно приобретен "Манчестер Сити" у "Монако") вогнал мяч в сетку 0:2.

На 80-й минуте Андре Силва (приобретен "Миланом" у "Порту" за 38 миллионов евро) "стряхнул" двух защитников и метров с 6 отправил мяч в ворота 0:3. На первой минуте компенсированного времени Нани (Валенсия) убрал защитника финтом "сороконожка" и пробил в дальний нижний угол 0:4.

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