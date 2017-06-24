Испанцы вышли в полуфинал. Македонцы разрушили надежды португальцев

Сборная Испании вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года), который проходит в Польше. Сборная Португалии, занявшая второе место в группе В, выбыла из борьбы.

Итоговое положение. Испания 9 очков, Португалия 6, Сербия, Македония по 1.

Македония - Португалия 2:4

На 2-й минуте счет открыл бывший защитник "Барселоны" Эдгар Ие (Вильярреал, в этом сезоне на правах аренды играл за Белененсеш). На 20-й минуте преимущество европейских бразильцев удвоил Брума, недавно перешедший из "Галатасарая" в "Лейпциг".

На 40-й минуте Энис Бардхи (Уйпешт, Венгрия) сократил отставание.

На 57-й минуте Даниэль Поденсе (Спортинг) забил гол 1:3.

На 80-й минуте Кире Маркоски (Работнички) похоронил надежды португальцев (чтобы попасть в полуфинал, португальцам нужно было побеждать с крупным счетом).

На первой минуте компенсированного времени дубль оформил Брума. Через минуту был удален Диогу Жота (недавно перешел из Порту в Атлетико).

Сербия - Испания 0:1

Большую часть матча сербы провели в меньшинстве. На 40-й минуте вторую желтую карточку получил Урош Джурджевич (Партизан).

Победный гол на 38-й минуте забил Денис Суарес (Барселона).