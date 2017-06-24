Стали известны стартовые составы матча Мексика - Россия

В Казани сегодня решится судьба одной из путевок в полуфинал Кубка конфедераций. Это произойдет в матче Мексика - Россия.
Именно так. Мексиканцы считаются номинальными хозяевами поля, несмотря на то, что игра проходит в России.
В этом матче россиян устраивает только победа, мексиканцев - даже ничья.
Стали известный стартовые составы команд.
Мексика: Очоа, Рейес, Морено, Араухо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, Хоакин дос Сантос, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Лосано
Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Самедов, Ерохин, Глушаков, Головин, Жирков, Бухаров, Смолов