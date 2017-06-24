"Маккаби" предложил двухлетний контракт серебряному призеру олимпиады в Рио

Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в услугах сербского "большого" Владимира Штимаца, сообщает Sportando.
Израильский клуб предложил центровому двухлетний контракт.
Владимир Штимац провел впечатляющий сезон в "Бешикташе".
Ранее сербский баскетболист играл за клубы "Беовук 72", "Жальгирис" (Каунас), "Валмиера" (Латвия), "Црвена Звезда" (чемпион Адриатической лиги 2016 года, чемпион Сербии 2016 года), "Вентспилс", "Нимбурк" (чемпион Чехии 2011 года), "Олин Эдирне", "Банвит", "Уникаха", "Бавария", "Эстудиантес".
Владимир Штимац - победитель молодежного чемпионата Европы 2007 года, двукратный чемпион Универсиад, серебряный призер чемпионата мира 2014 года, серебряный призер олимпиады в Рио-де-Жанейро.