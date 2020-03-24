Официально объявлено о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год

Во вторник, 24 марта, губернатор Токио Юрико Коикэ объявила, что летней Олимпиады до конца 2020 года проводиться не будет. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпиада отложена и будет проведена летом 2021 года, когда завершится глобальный кризис, связанный с пандемией коронавируса.

На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовано соответствующее уведомление, в котором, в частности, сказано: "В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества".

Ранее правительство Японии направило в МОК уведомление о готовности отложить проведение Олимпийских игр в Токио, намеченных на 24 июля – 9 августа 2020 года. Незадолго до того глава правительства Японии Синдзо Абэ признал, что проведение этим летом Олимпийских игр в Токио, возможно, придется отложить из-за мер, принимаемых для борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.





