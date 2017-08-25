Киевляне вновь сыграют против "Янг Бойз": результаты жеребьевки Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Первый тур состоится 14 сентября.
Приводим результаты жеребьевки:
Группа А: Вильярреал, Маккаби (Тель-Авив), Астана, Славия
Группа В: Динамо (Киев), Янг Бойз, Партизан (Белград), Шкендербеу
Группа С: Брага, Лудогорец, Хоффенхайм, Истамбул ББ
Группа D: Милан, Аустрия, Риека, АЕК (Афины)
Группа Е: Лион, Эвертон, Аталанта, Апполон
Группа F: Копенгаген, Локомотив, Шериф, Злин
Группа G: Виктория (Пльзень), Стяуа, Апоэль (Беэр-Шева), Лугано
Группа H: Арсенал, БАТЭ, Кельн, Црвена Звезда
Группа I: Зальцбург, Марсель, Витория, Коньяспор
Группа J: Атлетик, Герта, Заря, Эстерсунд
Группа K: Лацио, Ницца, Зюльте-Варегем, Витесс
Группа L: Зенит, Реал Сосьедад, Русенборг, Вардар