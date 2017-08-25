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Спорт

Киевляне вновь сыграют против "Янг Бойз": результаты жеребьевки Лиги Европы

время публикации: 15:02 | последнее обновление: 15:02 блог версия для печати фото
"Астана" - соперник "Маккаби"

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Первый тур состоится 14 сентября.

Приводим результаты жеребьевки:

Группа А: Вильярреал, Маккаби (Тель-Авив), Астана, Славия

Группа В: Динамо (Киев), Янг Бойз, Партизан (Белград), Шкендербеу

Группа С: Брага, Лудогорец, Хоффенхайм, Истамбул ББ

Группа D: Милан, Аустрия, Риека, АЕК (Афины)

Группа Е: Лион, Эвертон, Аталанта, Апполон

Группа F: Копенгаген, Локомотив, Шериф, Злин

Группа G: Виктория (Пльзень), Стяуа, Апоэль (Беэр-Шева), Лугано

Группа H: Арсенал, БАТЭ, Кельн, Црвена Звезда

Группа I: Зальцбург, Марсель, Витория, Коньяспор

Группа J: Атлетик, Герта, Заря, Эстерсунд

Группа K: Лацио, Ницца, Зюльте-Варегем, Витесс

Группа L: Зенит, Реал Сосьедад, Русенборг, Вардар

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