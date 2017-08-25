Сербы выбили "Краснодар": результаты матчей Лиги Европы

В групповой турнир Лиги Европы вышли "Милан", "Марсель", "Русенборг", "Атлетик" (Бильбао), "Брага", "Эвертон", "Аустрия", "Црвена Звезда".
Шкендия (Македония) - Милан (Италия) 0:1 (первый матч 0:6)
Марсель (Франция) - Домжале (Словения) 3:0 (1:1)
Русенборг (Трондхейм, Норвегия) - Аякс (Амстердам, Голландия) 3:2 (1:0)
Атлетик (Бильбао, Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 1:0 (3:2)
Брага (Португалия) - Хафнарфьордур (Исландия) 3:2 (2:1)
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Краснодар (Россия) 2:1 (2:3)
Хайдук (Сплит, Хорватия) - Эвертон (Ливерпуль, Англия) 1:1 (0:2)
Аустрия (Вена, Австрия) - Осиек (Хорватия) 0:1 (2:1)