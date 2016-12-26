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Спорт

Кармело Энтони набрал 29 очков. "Нью-Йорк" проиграл "Бостону"

время публикации: 25 декабря 2016 г., 22:24 | последнее обновление: 25 декабря 2016 г., 22:29 блог версия для печати фото
Кармело Энтони набрал 29 очков. "Нью-Йорк" проиграл "Бостону"

"Бостон Селтикс" в гостях обыграл "Нью-Йорк Никс" 119:115. Лидер хозяев Кармело Энтони набрал 29 очков.

"Никс" выиграл первую четверть 28:22, но проиграл первую половину встречи 48:56. После 36 минут 88:82 в пользу "Бостона".

Игрок "Никс" Кристапс Порзингис (его участие в матче было под вопросом из-за повреждения в прошлой игре) сделал "дабл-дабл" (22 + 12 подборов). У победителей самым результативным был Айзея Томас, набравший 27 очков.

"Бостон" занимает третье место в Восточной конференции, "Нью-Йорк" - пятое.

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